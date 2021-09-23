Суд в Белоруссии оставил россиянку Софию Сапегу под домашним арестом до 25 декабря

Суд в Белоруссии продлил домашний арест россиянке Софии Сапеге, которую задержали в мае вместе с бывшим главным редактором Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Об этом сообщила мать девушки Анна Дудич изданию DW.

По ее словам, по решению суда Сапега останется под домашним арестом до 25 декабря текущего года.

Ранее источник, близкий к защите Сапеги, сообщил о возможном помиловании Сапеги белорусскими властями. Он добавил, что обвиняемую регулярно навещает российский консул и ее адвокат. При этом возможные сроки окончания расследования и дата начала суда по делу Сапеги пока не определены.

София Сапега была задержана 23 мая вместе с Протасевичем после экстренного приземления в Минске самолета Ryanair, на котором они летели из Афин в Вильнюс.

Позже она призналась под камеру, что якобы вела Telegram-канал, в котором публиковались личные данные белорусских силовиков «Черная книга Беларуси». Позже Протасевич в интервью RT рассказал, что София не вкладывала в свои действия какой-либо идеологической подоплеки.

25 июня стало известно, что суд принял решение смягчить меру пресечения задержанным и отпустил их под домашний арест.