Стало известно о возможном помиловании Софьи Сапеги после суда в Белоруссии

РИА Новости: Софья Сапега может быть помилована после суда в Белоруссии

Власти Белоруссии могут помиловать задержанную в Минске после посадки самолета Ryanair россиянку Софью Сапегу после завершения судебного разбирательства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Как стало известно инсайдеру, девушка по-прежнему находится под домашним арестом в белорусской столице, однако поддерживает связь с родными онлайн и мобильному телефону. «Жалоб на самочувствие и условия содержания не высказывает», — заявил источник.

Он добавил, что обвиняемую регулярно навещает российский консул и ее адвокат. При этом возможные сроки окончания расследования и дата начала суда по делу Сапеги пока не определены.

Софья Сапега была задержана 23 мая вместе с бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренного приземления в Минске самолета Ryanair, на котором они летели из Афин в Вильнюс. Позже она призналась под камеру, что якобы вела Telegram-канал, в котором публиковались личные данные белорусских силовиков. 25 июня стало известно, что суд принял решение смягчить меру пресечения задержанным и отпустил задержанных под домашний арест.