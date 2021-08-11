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Софья Сапега заявила о непричастности КГБ к посадке самолета Ryanair в Минске

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Фото: Andrius Sytas / Reuters

Задержанная в Белоруссии россиянка Софья Сапега рассказала о непричастности белорусского Комитета государственной безопасности (КГБ) к принудительной посадке самолета авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска 23 мая. Свое заявление она сделала в эфире шоу «Это другое».

По мнению Сапеги, в посадке самолета могло быть замешано окружение экс-главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Она также заявила, что на борту самолета не находились сотрудники белорусских спецслужб. Кроме того, россиянка рассказала о своем самочувствии: «О планах говорить пока рановато, но на данный момент я ощущаю себя гораздо лучше, чем в первые дни [после задержания]. Настроение нормальное, готова идти дальше».

Заявление россиянки могло быть сделано под давлением

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в беседе с «Лентой.ру» выразил мнение, что с помощью этих заявлений Сапеги белорусские власти пытаются вновь оправдать свои действия относительно самолета Ryanair.

Он считает, что верить заявлениям Сапеги нельзя, так как сейчас она, по сути, является заложником и говорит то, о чем просят белорусские власти. По мнению Болкунца, сначала президент Лукашенко бравировал причастностью белорусских спецслужб к посадке самолета, однако, когда власти поняли, что спровоцировали кризис, они попытались снять с себя ответственность за это.

Ранее обличения оппозиции делал и Протасевич

Вскоре после задержания Протасевич согласился на сотрудничество со следствием и дал несколько интервью, в которых повторил тезисы официального Минска о массовых беспорядках, обвинил оппозицию в иностранном финансировании и хвалебно отозвался о Лукашенко.

Он рассказал, что администраторы и владельцы популярных Telegram-каналов были настоящими организаторами белорусских протестов, тогда как роль оппозиции в них существенно переоценена. Протасевич пояснил, что именно администраторы таких каналов, как NEXTA, координировали выход людей на улицы. После этого его перевели под домашний арест и разрешили доступ к интернету.

На этой неделе Лукашенко заявил о планах Польши и Литвы совершить покушение на Протасевича. Президент подчеркнул, что не рад нахождению оппозиционера на территории страны, поскольку его приходится защищать, чтобы избежать убийства. По мнению белорусского лидера, оно могло бы привести к новому витку давления со стороны западных стран.

Родственники и друзья Протасевича считают, что он не мог сделать свои заявления добровольно. Его отец Дмитрий сказал, что не верит «ни единому слову» сына, и заверил, что его показания были выбиты под пытками. О пытках сына в СИЗО заявила и мать Протасевича. Основатель NEXTA Степан Путило убежден, что Протасевич подвергался медикаментозной обработке «для повышения его разговорчивости и развития бурной фантазии на основании однажды услышанных где-то слухов». «Об этом может говорить и нервный срыв Романа в конце беседы-допроса», — подчеркнул основатель NEXTA.

Задержание Протасевича и Сапеги спровоцировало международный скандал

18 июня Евросоюз одобрил санкции против крупнейших белорусских предприятий. Речь идет о сферах нефти, газа, калийного производства и телекоммуникаций. ЕС также планирует ввести ограничения для крупных компаний страны, заморозить активы и запретить поездки на территорию стран объединения некоторым физическим и юридическим лицам. Введение санкций объяснили инцидентом с Протасевичем и Сапегой.

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