Бывший СССР
 
Последние новости
В Госдуме захотели повысить налог на недвижимость для одной категории россиян
Названы заказчики информационной кампании против российской вакцины
Изгнанная из ночного клуба 26-летняя женщина влюбилась в 55-летнего вышибалу
Россиянам раскрыли размер дохода для накопления на «безбедную старость»
Поезда в Германии полностью переведут на энергию от ветра и солнца
Основательница сети кафе «Андерсон» предложила расформировать орган власти
Рогозин попросит главу НАСА убедить Байдена «угомонить» сторонников санкций
Эмили Ратаковски вышла на улицу в джинсовом бюстгальтере
Аппарат МРТ засосал инвалидную коляску с пациенткой и травмировал женщину
Новости партнеров
Прослушать новость

Протасевич на госканале признался в организации протестов в Белоруссии

Перейти в «Мою Ленту»
Роман Протасевич
Роман Протасевич
Кадр: ОНТ

Основатель и бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич признался в организации беспорядков в Белоруссии в 2020 году. Соответствующее заявление он сделал в эфире белорусского гостелеканала ОНТ в передаче «Марков. Ничего личного».

Проект NEXTA стал главным средством координации для участников массовых протестов в Минске и других крупных городах страны. Его основатель подчеркнул, что признал свою вину сразу после предъявления ему обвинений по статье 342 УК Белоруссии.

Добровольное интервью и следы пыток

В начале интервью, трансляция которого велась на сайте телеканала, Протасевич подчеркнул, что добровольно согласился на беседу с телеведущим Маратом Марковым. По предположениям блогера, его соратники негативно отреагируют на эту встречу и начнут публично его осуждать. При этом журналист подчеркнул, что ему безразличны их слова.

За несколько дней до интервью, когда Протасевич еще находился в минском СИЗО, мать журналиста заявила, что его пытали ради нужной информации. Следы пыток и удушения на кадрах с признательными показаниями блогера заметили также журналисты и медики.

Во время беседы с Марковым Протасевич заявил, что его перед беседой не гримировали и «следы пыток» никто не замазывал. При этом российская телеведущая Ольга Скабеева заметила у блогера раны на запястьях, похожие на следы от наручников. Руки журналиста в кадре показали крупным планом.

Кроме того, у журналиста часто дрожал голос, а в финале беседы он не выдержал и расплакался. Блогер заявил, что не намерен больше возвращаться в политику и участвовать в «грязных разборках».

Откуда деньги у оппозиции?

Роман Протасевич раскрыл источники финансирования Telegram-канала NEXTA и белорусской оппозиции, лидером которой является бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская. Оба проекта, по словам блогера, спонсируются из-за рубежа.

Так, он заявил, что Тихановская получает средства от литовских налогоплательщиков, заинтересованных предпринимателей и диаспор. При этом у NEXTA есть спонсор в России. Несмотря на то, что проект сначала получал деньги только с рекламы и «донатов» от подписчиков, позже к спонсорству подключился российский олигарх, имени которого Протасевич не назвал.

5000
евро еженедельно получал проект NEXTA от российского олигарха

Если изначально, как отметил журналист, каналу поступали небольшие суммы, то вскоре они увеличились до нескольких тысяч евро. Деньги на счета проекта спонсор перечислял стабильно, минимум раз в неделю. Однако сам Протасевич больших сумм никогда не получал. Основные деньги, по его предположениям, хранились на счетах второго редактора проекта Степана Путило.

Список причастных к протестам

В беседе с Марковым блогер раскрыл имена своих сторонников, которые также были причастны к авторству проекта NEXTA и организации беспорядков в Белоруссии. Телеканал ОНТ в своем Telegram-канале назвал эти данные ценными для следствия.

По словам Протасевича, к координации протестов были причастны Степан Путило, Ян Рудик, Тадеуш Дичан, Франак Вечерко, Антон Мотолько, Даниил Богданович, Артем Шрайбман, Эдуард и Виктория Пальчис, Анастасия Рогатко, Дмитрий Навоша, Евгений Малаховский. Сотрудники работали с «дворовыми чатами», а также вырабатывали конкретные тезисы, по которым формировали повестку канала. Упомянутые Протасевичем люди пока никак не прокомментировали его интервью.

Что касается президента Белоруссии Александра Лукашенко, журналист заявил, что уважает его. По словам Протасевича, углубившись в политическую повестку, он понял, что многие вещи, за которые главу государства подвергают критике, — это лишь попытки давления.

Версии задержания Протасевича

Протасевича задержали 23 мая, когда он летел рейсом авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс. Борт совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщений о минировании. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту создателя и бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA и его девушку, россиянку Софию Сапегу.

Александр Лукашенко утверждал, что сведения о минировании лайнера поступили из Швейцарии, и экипаж, посоветовавшись с аэропортом в Вильнюсе и авиакомпанией, принял решение посадить борт в Минске. При этом, как заявил президент Белоруссии, ни Киев, ни Варшава, ни Львов его принять не захотели.

Однако эта версия не подтвердилась — в аэропорту Фредерика Шопена в Варшаве отметили, что не получали запросов на экстренную посадку от борта Ryanair. По словам представителя аэропорта, в случае получения подобных сообщений Варшава приняла бы лайнер и оказала всю необходимую помощь.

За вменяемые Протасевичу в Белоруссии преступления ему грозит тюремное заключение. Кроме того, еще с ноября 2020 года он и Степан Путило внесены белорусским КГБ в список террористов. Всего в списке значатся более 700 человек, лишь двое из которых — граждане Белоруссии.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Протасевич признался в уважении к Лукашенко
Протасевич рассказал о планах на будущее и расплакался
Протасевич рассказал о «подставившем» его человеке
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:01 4 мая
Ополченец Донецкой народной республики в окрестностях Дебальцева

«Дебальцево напоминало Сталинград».

Воспоминания бойцов батальона «Призрак» о первых месяцах войны в Донбассе
20:30 1 июня

В Белоруссии прекратят вещание три российских телеканала

20:31 1 июня

Азербайджан обвинил 14 армянских военнослужащих в терроризме

19:04 1 июня

Адвокат Протасевича объяснила ссадину на его лице

Бывший СССР00:01 8 мая
Польский национальный день памяти проклятых солдат. Варшава, 2017 г.

«Откровенный цинизм».

Как Польша и Белоруссия снова поссорились из-за массового убийства времен Второй мировой войны
18:37 1 июня

В Ереване разогнали требующих отставки Пашиняна

17:56 1 июня

Зеленский захотел получить у США и ЕС гарантии безопасности Украины

17:34 1 июня

На Украине пытались провести выборы в «народные советы СССР»

Бывший СССР00:02 1 мая

Любой ценой.

Пока весь мир изобретает вакцины от коронавируса, в Средней Азии людей лечат ядовитым отваром и дымом
16:57 1 июня

Стало известно о задержании десятков сталкеров в районе ЧАЭС

16:36 1 июня

Лукашенко попросил Путина решить вопрос с авиарейсами из Белоруссии в Крым

16:28 1 июня

На Украине отреагировали на приговор лидеру «Меджлиса крымских татар»

Россия
В России выявили 8933 новых случая коронавируса
«Страх не дает покоя».
Как россияне живут в ожидании неизлечимых болезней, которые уже губят их родных
Россиянин 15 раз выстрелил в сидящего на цепи домашнего пса
Россиянин ограбил зоомагазин ради попугаев для девушки
«Я из тех, кто не сдается».
Удивительные истории россиян, изменивших жизнь с помощью бега
Иммунолог заявил о стадии завершения эпидемии коронавируса в России
Что изменится в жизни россиян с 1 июня.
Закон о просвещении, запрет на экспорт гречки и разморозка цен
Все материалы
Мир
Уравнение безопасности.
Сергей Рябков — о том, как встреча Путина и Байдена поможет разрешить противоречия России и США
«Для Москвы это стало сюрпризом».
Запад намерен ввести санкции против Белоруссии. Как они навредят России?
Все материалы
Бывший СССР
Украина попросилась на переговоры по «Северному потоку-2»
Белорусские и российские разведчики объединятся против Запада
Пекинская удавка.
Китай вкладывает в Таджикистан большие деньги. Чем республика будет отдавать долги?
На Украине вернули тюремные сроки за недостоверные декларации чиновников
«Он невероятно умелый манипулятор».
Как Россия может воспользоваться окончательным разрывом Лукашенко с Западом?
В Армении захотели запретить фейерверки
Дотянулся до небес.
Запад вводит санкции против Белоруссии из-за ареста основателя NEXTA. Чем это грозит России?
Все материалы
Экономика
Кудрин назвал альтернативные активы стабильности взамен доллара
Белорусская экономика оказалась на грани катастрофы.
Почему Россия вынуждена спасать ее?
Путин на ПМЭФ поддержал строительство обхода Тольятти и моста через Волгу
Греф рассказал о постпандемийных трендах
Отрицательный рост.
Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит?
Герман Греф задался вопросом о «новой нормальности» после пандемии
Разогнался до высоких скоростей.
«Билайн» улучшил мобильный интернет. Непрерывно смотреть видео можно даже в тоннеле
Все материалы
Силовые структуры
«В ваших детях бесы».
Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Бывший полицейский открыл стрельбу по прохожим в Екатеринбурге
Ранения получили ребенок и боец Росгвардии
«Я работал не за награды».
Российский полицейский раскрыл самые сложные дела. Почему теперь его хотят отправить в тюрьму?
Все материалы
Наука и техника
Крупнейшие военные базы США признали беззащитными
США заинтересовались «странным ангаром» на китайской базе
Раскрыто число тяжелых «Охотников» у Су-57
Жертва давки на Ходынском поле«Ямы наполнялись людьми, толпа шла прямо по ним».
Как коронация Николая II обернулась крупнейшей давкой в истории России
Назван срок жизни PlayStation 4
Истинный РОСС.
Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Все материалы
Спорт
«Это будет катастрофа».
До Олимпиады в Токио осталось два месяца. Почему японцы требуют ее отмены?
Хосеп Гвардиола
Партнерский материал
«Ман Сити» — «Челси». Эх, не в России!
Место финала ЛЧ-2021 меняли дважды. Вместо России и Турции сыграют в Португалии
Юлия Рябчинская«Чувствую, сводит ноги».
Лучшая байдарочница СССР утонула на тренировке. Почему никто не поверил в несчастный случай?
Суперсерия матчей по хоккею с шайбой между сборными командами СССР и Канады, 1972 годТайна «Красной машины».
Как американцы и канадцы пытались разгадать феномен непобедимой сборной СССР по хоккею
Все материалы
Культура
Обвиненный в домогательствах Кевин Спейси вернулся в кино
«Я уже напелся».
Сергей Шнуров о своем новом проекте «Зоя», женской природе и русской жизни
Шнуров представил свою новую группу
Рожки да ножики.
«Рик и Морти», женщины-убийцы и рогоносец: главные сериалы июня
Актер Евгений Цыганов рассказал о воспитании восьми детей
Эллиот Пейдж«Операция изменила мою жизнь».
Звезда «Джуно» Эллиот Пейдж сменил пол и стал мужчиной. Через что ему пришлось пройти?
Робин Уильямс спас 14-летнюю актрису от депрессии и наркотиков
Все материалы
Интернет и СМИ
Бывший игрок КВН рассказал Урганту о планах сменить Маслякова
С чистыми руками
 
Доктор Комаровский оценил российскую вакцину «Спутник V»
«Мистическая духовная война».
Как главный пропагандист Белоруссии борется с оппозицией, геями и мировым правительством
Даня Милохин оценил возможность государства контролировать интернет
«Чувствую себя намного счастливее».
Как тюремная надзирательница поборола посттравматический синдром и ушла в порно
Блогер примотал мужчину скотчем к вертолету и привлек внимание следователей
Все материалы
Ценности
Моргенштерн приехал в суд на спорткаре за 15 миллионов рублей
Принцесса ДианаВластная красота.
Как женщины королевской семьи веками боролись с правилами дресс-кода и становились идолами моды
«Морившая себя голодом» ради худобы тренер раскрыла секрет стройности без диет
«Моногамия нагоняет на меня тоску».
Как Саркози женился на самой сексуальной женщине Франции и пошел под суд за коррупцию
55-летняя модель раскрыла секрет своей стройности без спортзала
Показ коллекции дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia, 2021 год«Нам просто денег не хватает».
Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад
Эксперты раскрыли любимое нижнее белье мужчин
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей».
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы.
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий».
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Похожий на персонажа компьютерной игры наггетс оценили в 7,2 миллиона рублей
Таинственная субстанция.
«Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
Ошибочно осужденный полицейский вернулся на работу через 10 лет после увольнения
«За первый год мы поправились на 25 килограммов».
История россиянки, которая уехала в ОАЭ и вернулась на родину
Разъяренная тигрица убила маленького леопарда и попала на видео
Неблагодарная невеста решила накормить гостей одними куриными стрипсами
Вера крепчала.
Откуда в США появились музеи с динозаврами в Ноевом ковчеге и почему это никого не смущает
Все материалы
Редкий полицейский универсал Alfa Romeo выставили на продажу
Взяли Mazda CX-30 на длительный тест. Начинаем!
Первые впечатления о новом кроссовере Mazda: дизайн, интерьер, езда
Toyota завершила продажи культового споркара в России
Olds Cool Show: американская экзотика в России.
Проекты лучших кастом-ателье, «мексиканские» Волги и кое-что еще
Футуристичная новая «Буханка» все-таки станет реальной
Рассматриваем в деталях новый Hyundai Tucson для России
Все, что нужно знать о кроссовере Hyundai Tucson нового поколения
Lexus показал первый тизер нового NX
Все материалы
Дом
В России создадут партию для легализации граффити
Размер ипотеки в России побил рекорд
Крупнейшие банки повысили ставки по ипотеке
Больная фантазия.
Прозрачная церковь, бриллианты и летящий ангел: как выглядят самые необычные здания мира
Россиянка рассказала об обмане с жильем в Сочи
Морской бой.
Кто скупает квартиры в Сочи и можно ли найти выгодное жилье на главном курорте России?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы