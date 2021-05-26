Версию Лукашенко об отказе Европы принять самолет Ryanair никто не подтвердил

Варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена не подтвердил версию президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Европа отказалась принять самолет Ryanair после сообщений о минировании лайнера. В пресс-службе воздушной гавани сообщили «Русской службе Би-би-си», что не получали такую просьбу.

«Аэропорт Шопена не получал в минувшее воскресенье просьбы о согласии на экстренную посадку самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Наши службы всегда готовы к подобному развитию событий», — заявил представитель аэропорта. По его словам, если бы соответствующая просьба поступила, Варшава приняла бы самолет и оказала всю необходимую помощь.

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Ранее Лукашенко заявил, что сведения о минировании самолета Ryanair поступили из Швейцарии. Экипаж, по его словам, советовался с авиакомпанией и аэропортом в Вильнюсе, но решил приземлиться в Минске. Президент Белоруссии также утверждает, что борт не захотели принять ни Варшава, ни Киев, ни Львов.

В швейцарском МИД «Ленте.ру» сообщили, что страна не располагала никакой информацией о угрозе минирования самолета. «Поэтому никаких заявлений от швейцарских властей в адрес белорусских властей по этому вопросу не поступало», — рассказали в дипломатическом ведомстве.

Минтранс Белоруссии ранее также заявлял, что сообщение об угрозе взрыва пришло от имени солдат ХАМАС. В своем письме они якобы требовали от Евросоюза прекратить поддерживать действия Израиля. В ХАМАС в свою очередь опровергли эти сведения и заявили, что белорусское правительство демонстрирует архаичное мышление.

Самолет авиакомпании Ryanair, летевший по маршруту Афины — Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29. Взрывное устройство на борту обнаружено не было, вместо этого силовики задержали находившегося в самолете бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.