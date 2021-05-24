Белоруссия заявила об угрозах ХАМАС взорвать самолет Ryanair

Угрожавшие взорвать самолет Ryanair над Вильнюсом требовали в письме от Европейского союза (ЕС) прекратить поддерживать действия Израиля. Новые подробности об инциденте раскрыло министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии, передает Telegram-канал Sputnik «Ближнее зарубежье».

Сообщение о минировании транспорта пришло от имени солдат палестинского движения ХАМАС, уточнили в ведомстве. По их информации, авторы грозили взорвать бомбу в небе над Вильнюсом.

В министерстве транспорта и коммуникаций Белоруссии добавили, что расшифровка переговоров диспетчера и экипажа Ryanair показывает, что давления на принятие решения со стороны Минска не было.

На этом фоне командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Белоруссии Игорь Голуб опроверг информацию о том, что МиГ-29 был поднят заранее. По его словам, экипаж самолета Ryanair развернул судно в сторону аэропорта до того, как истребитель был поднят в воздух.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших от белорусской стороны. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления сотрудники правоохранительных органов задержали находившегося на борту создателя и главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.