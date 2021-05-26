Лукашенко прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском».

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По его словам, сообщение о минировании лайнера поступило из Швейцарии. Экипаж советовался с авиакомпанией и аэропортом в Вильнюсе, но решил приземлиться в Минске.

«Самолет развернули возле БелАЭС. А если бы вдруг системы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности? Я действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам», — заявил Лукашенко.

Он назвал «абсолютной ложью» утверждения, что самолет принуждали к посадке с помощью истребителя МиГ-29. «Удержание в аэропорту экипажа и пассажиров вооруженными людьми — очередной бред. Экипаж семь часов с кем-то созванивался и не хотел улетать», — добавил белорусский лидер.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку после сообщений о минировании. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29. Сразу после приземления был задержан находившийся на борту создатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.