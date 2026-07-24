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08:53, 24 июля 2026 (обновлено: 09:02, 24 июля 2026)Бывший СССР

Стали известны подробности следующей встречи Трампа с Зеленским

Комадовский: Зеленский может посетить Вашингтон и встретиться с Трампом 28 июля
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить Вашингтон 28 июля. Об этом сообщает в Telegram «Интерфакс-Украина» со ссылкой на журналиста Михаила Комадовского.

«Владимир Зеленский, как ожидается, во вторник посетит Вашингтон для участия в похоронах сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), а также может провести встречу с президентом США Дональдом Трампом», — рассказал корреспондент.

Уточняется, что формат встречи украинского и американского лидеров в настоящее время согласовывается.

Ранее Зеленский встретился с руководством компании Raytheon. Глава государства отметил, что Украина займется с компанией совместным производством ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot.

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