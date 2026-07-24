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09:41, 24 июля 2026Путешествия

Россияне разобрали все туры в страну Азии

TourDom: Российские туристы забронировали все популярные отели во Вьетнаме
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: James Pearson / Reuters

Российские туристы разобрали все туры в страну Азии и забронировали там все популярные отели. Об этом сообщает TourDom.

По данным источника, в ближайшие две недели резервировать номера в «приличных отелях» Вьетнама невозможно — россиян начали переориентировать на другие направления из-за высокого спроса. «Почти все на стопе. Выбор очень небольшой», — отмечают туроператоры.

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Уточняется, что в Дананге ряд гостиниц начали бронировать уже на зиму. У сети Vinpearl с вариантом отдыха на 11-12 ночей остались только четыре заведения. «Наименьшую цену из них предлагают за размещение в Vinpearl Empire Nha Trang Affiliated By Melia — 291 тысяч рублей (делюкс). Чуть дешевле можно отдохнуть в Diamond Bay Resort & Spa с пятью звездами (superior garden) — 282 тысяч рублей», — пишут в TourDom.

Ранее российская туристка отдохнула на популярном курорте Вьетнама Нячанг и была разочарована. Она пожаловалась на «хмурые и неприветливые» лица местных жителей, плохой сервис и дорогую и невкусную еду в заведениях.

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