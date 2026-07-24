Тараканы опустошили столовую крупнейшей военной базы США

ABC: Столовую на крупной военной базе в Техасе закрыли после нашествия насекомых

На одной из крупнейших военных баз Соединенных Штатов пришлось закрыть зал для приема пищи после нашествия тараканов. Об этом сообщили журналисты телеканала ABC.

Решение остановить работу столовой приняли после того, как в медиа появился ролик с базы Форт-Худ в штате Техас. Им возмутилось сообщество американских военнослужащих и ветеранов, которые освещают проблемы с условиями службы на объектах военного предназначения.

Между тем, на ситуацию обратил внимание представитель базы и подполковник Джоуи Пейтон. В ответ на опубликованное видео он сообщил, что принято решение закрыть столовую для устранения возникшей проблемы и выведения тараканов. Пока неизвестно, насколько затянутся мероприятия.

На этой базе располагается 1-я кавалерийская дивизия, которая насчитывает около 34 тысяч военнослужащих. Несмотря на то, что другие столовые на базе продолжают работать, большая площадь усложняет передвижение между ними.

Ранее International Business Times (IBT) писал, что в США могли потратить порядка одного триллиона долларов на изучение и сокрытие информации об НЛО и пришельцах. Уровень секретности был настолько высокий, что участники проектов боялись лишиться всего из-за страха разглашения, утверждает издание.