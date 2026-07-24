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09:01, 24 июля 2026 (обновлено: 09:03, 24 июля 2026)Россия

Стало известно о пожаре в районе промышленного предприятия в российском городе

В Кирове произошел пожар, столб дыма заметили в районе одного из промышленных предприятий
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Кирове произошел пожар. Жители российского города заметили столб дыма в районе, где расположено одно из промышленных предприятий. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

По сведениям издания, в Кировской области до этого была объявлена ракетная опасность. Власти региона пока ситуацию не комментировали.

Согласно данным Росавиации, в кировском аэропорту Победилово вводили ограничения. Запрет на взлет и посадку, как утверждает ведомство, действовал примерно 1,5 часа — с 6:46 до 8:18.

Ранее в Минобороны рассказали, что в ночь на 24 июля средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над регионами России 571 украинский беспилотник. Налетам, в частности, подверглись Ленинградская область, Крым, Московский регион, а также Псковская, Новгородская и Калужская области.

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