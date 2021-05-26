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Швейцария открестилась от сообщений о минировании севшего в Минске самолета

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Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Власти Швейцарии открестились от любых сообщений о минировании самолета Ryanair, который совершил вынужденную посадку в Минске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в швейцарском МИД.

В ведомстве заявили, что Швейцария не располагала никакой информацией о угрозе минирования самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. «Поэтому никаких заявлений от швейцарских властей в адрес белорусских властей по этому вопросу не поступало», — ответили в МИД Швейцарии в ответ на просьбу о комментарии.

Ранее стало известно, что президент Австрии назвал произошедшее «актом государственного пиратства» и призвал отпустить задержанных пассажиров лайнера.

Инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, произошел 23 мая из-за сообщения белорусских диспетчеров о заложенной на борту бомбе. Во время снижения лайнер сопровождал истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Взрывное устройство на борту обнаружено не было, вместо этого силовики задержали находившегося на борту бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Оппозиция и ряд европейских стран сочли произошедшее актом государственного терроризма и потребовали отпустить задержанного. В свою очередь, белорусская сторона заявила, что информация о минировании пришла от имени палестинского движения ХАМАС.

Позже ХАМАС отвергло свою причастность к произошедшему и осудило Минск за вовлечение конфликта между Палестиной и Израилем в ситуацию вокруг задержания Протасевича. «Это возмутительно и демонстрирует архаичное мышление [белорусского правительства], которое не понимает, что сейчас мы живем в век свободных СМИ», — заявил «Ленте.ру» замглавы политбюро палестинского движения Муса Абу Марзук.


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