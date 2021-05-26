Лукашенко потребовал денег за расследование инцидента с самолетом Ryanair

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от западных стран денежную компенсацию за проведение расследования инцидента с посадкой самолета компании Ryanair. Об этом сообщает издание «Сб. Беларусь сегодня».

По словам политика, требования Евросоюза о проведении разбирательств не совместимы с намерениями ввести против страны санкции. Он подчеркнул, что Белоруссия понесла расходы из-за сигнала о «минировании» лайнера. «МЧС, Минздрав, саперы, кинологи, антитеррор и другие службы, которые были подняты по моей команде. (...) Надо за это заплатить», — сказал Лукашенко.

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Он добавил, что Белоруссия является «центром Европы», и нестабильная ситуация в ней может привести к «очередной мировой войне». «Предыдущая, кстати, тоже начиналась отсюда», — отметил глава государства.

Инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, произошел 23 мая из-за сообщения белорусских диспетчеров о заложенной на борту бомбе. Во время снижения лайнер сопровождал истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Взрывное устройство на борту обнаружено не было, вместо этого силовики задержали находившегося на борту бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Оппозиция и ряд европейских стран сочли произошедшее актом государственного терроризма и потребовали отпустить задержанного. В свою очередь, белорусская сторона заявила, что информация о минировании пришла от имени палестинского движения ХАМАС.

Позже ХАМАС отверг свою причастность к произошедшему и осудил Минск за вовлечение конфликта между Палестиной и Израилем в ситуацию вокруг задержания Протасевича. «Это возмутительно и демонстрирует архаичное мышление [белорусского правительства], которое не понимает, что сейчас мы живем в век свободных СМИ», — заявил «Ленте.ру» замглавы политбюро палестинского движения Муса Абу Марзук.