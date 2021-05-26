Бывший СССР
 
Последние новости
Путин разорвал налоговое соглашение с Нидерландами
В бундестаге заявили о причастности России к инциденту с рейсом Ryanair
Регина Тодоренко рассказала о своей первой любви
В «Музеоне» закрыли выставку «Лизы Алерт» о пропавших людях
В России опубликовали видео испытаний секретного оружия
Стюардесса в мини-юбке залезла в багажную полку и удивила пользователей сети
Бывший командир «Азова» рассказал о ранении создателя NEXTA в Донбассе
Овечкин объяснил свое отсутствие в сборной России на чемпионате мира
Мишустин повысил оклады силовикам
Новости партнеров

Лукашенко обосновал высылку латвийских дипломатов белорусским суверенитетом

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: пресс-служба администрации президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обосновал решение о высылке латвийских дипломатов правом республики поступать как суверенное государство. Об этом сообщает БЕЛТА.

По словам политика, «национальное государство» имеет право «выдворить» неугодное ему посольство в полном составе, как это произошло после инцидента с заменой белорусского государственного флага на бело-красно-белый на Чемпионате мира по хоккею в Риге.

24 мая мэр Риги Мартиньш Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем заменили флаг Белоруссии на бело-красно-белый стяг с «Погоней». В городе в настоящее время проходит Чемпионат мира по хоккею. Этим жестом Стакис выразил свою поддержку белорусской оппозиции в связи с инцидентом в аэропорту Минска, где был задержан бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

После этого между Белоруссией и Латвией разгорелся дипломатический скандал. Послу прибалтийской республики Эйнарсу Семанису было предложено покинуть страну в течение суток вместе со всем дипломатическим персоналом. С 25 мая посольство Латвии в Белоруссии прекратило оказывать консульскую помощь.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Лукашенко о ситуации с посольством Латвии: Беларусь поступила так, как поступает суверенное государство
Белоруссия раскритиковала Латвию за «политическое шоу» с флагом
Белоруссия вышлет всех сотрудников посольства Латвии
На хоккейном ЧМ избавились от официального флага Белоруссии и заменили на БЧБ
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0726 апреля

Чернобыль накануне катастрофы

Постоянные ЧП и хищения: что происходило на Чернобыльской АЭС до аварии?
17:4324 мая

Пассажир рейса Ryanair рассказал об экстренной посадке в Минске и назвал ее «шоу»

17:2424 мая

Белоруссия отреагировала на сведения о планах МиГ-29 сбить самолет Ryanair

17:1924 мая

Президент Киргизии на встрече с Путиным назвал Россию главным союзником

Бывший СССР13:40 7 апреля

Накрывает войной

Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой
16:4824 мая

Литва предупредила о возможной казни создателя NEXTA в Белоруссии

16:3324 мая

Белоруссия заявила об угрозах ХАМАС взорвать самолет Ryanair

16:2724 мая

Белоруссия не подтвердила сообщение о теракте на борту самолета Lufthansa

Бывший СССР00:01 4 апреля

Потеряли границы

Как грузинские святыни оказались на территории Азербайджана из-за ошибок в советских картах
16:2224 мая

Девушку задержанного создателя NEXTA поместили в изолятор в Минске

16:0924 мая

Литва запретила полеты на свою территорию через Белоруссию

15:5724 мая

Посадка «заминированного» самолета в Минске обсуждалась с авиакомпанией

Россия
ЦДМ возобновил работу после закрытия из-за нарушений санитарных норм
Госдума решила запретить уравнивать СССР и Германию во Второй мировой войне
Миллиардер Михаил Прохоров метал боевой топор и попал себе в ногу
«Оказываешься, как на Марсе»
30 лет назад рухнул железный занавес. Что ждало советских людей за границами СССР?
Объявлены итоги четвертого сезона олимпиады «Я — профессионал»
«Он был неоднократно травмирован»
Что заставило студента напасть на школу в Казани и почему подростки берутся за оружие?
Все материалы
Мир
Премьера выгнали из здания правительства и вынудили принести присягу в палатке
Джо БайденПутин и Байден встретятся 16 июня в Женеве
Отношения России и США, конфликты и пандемия — что обсудят президенты?
США отказались верить в причастность России к инциденту с самолетом Ryanair
Ряд стран предложили обсудить инцидент с самолетом Ryanair в Совбезе ООН
Зеленая перспектива
 
Белый дом раскрыл темы встречи Байдена и Путина
Все материалы
Бывший СССР
В Минске задержан основатель Telegram-канала NEXTA
Чтобы посадить самолет, которым он летел, Лукашенко поднял истребитель
Литовские солдаты Красной армии дезертировали после нападения Германии на СССР в июне 1941 года«В нас стреляли каждый день»
Как «лесные братья» годами устраивали террор после освобождения Литвы от фашистов
Контрольная зачистка
Зеленский решил избавиться от главного конкурента. Как дело Медведчука изменит украинскую политику?
Все материалы
Экономика
Цены на электронику вырастут еще сильнее из-за дефицита воды
Отрицательный рост
Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит?
В Госдуме перед выборами пообещали россиянам базовый доход
Тучных свиней обвинили в обрушении цен на мясо
Давай на спор
Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше?
Главный конкурент Tesla в Китае решил удвоить производство электрокаров
Экспорт лома черных металлов попал под угрозу
Специалисты ожидают крах отрасли из-за пошлин в 90 евро
Все материалы
Силовые структуры
Россиянин убил подругу и смыл части ее тела в канализацию
«Я работал не за награды»
Российский полицейский раскрыл самые сложные дела. Почему теперь его хотят отправить в тюрьму?
Размахивавшего гениталиями из люка Subaru россиянина задержали
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
На сотрудника российской колонии завели дело о взятке
Задержанный ФСБ российский судья вынес решение за скидку на машину
Исключительные меры
В России вновь заговорили о возвращении смертной казни. Поможет ли эта мера остановить убийц?
Все материалы
Наука и техника
«Гремя огнем, сверкая блеском стали…»
Как советский трактор обратил в бегство румынскую армию
Громадная глупость Гитлера
Как успешная операция нацистов обернулась для них потерей тысяч элитных солдат
Деревня дураков
Легендарная «Обитель зла» вернулась и стала еще страшнее: Resident Evil Village
Все материалы
Спорт
Суперсерия матчей по хоккею с шайбой между сборными командами СССР и Канады, 1972 годТайна «Красной машины»
Как американцы и канадцы пытались разгадать феномен непобедимой сборной СССР по хоккею
«Я дрался с настоящим зомби»
Крушение надежд и новый чемпион: кто занял место Хабиба Нурмагомедова в UFC?
Выше головы
Советский легкоатлет положил конец господству американцев в прыжках в высоту. Почему он покончил с собой?
Ксения Макарова«Считаю себя американкой»
Дочь советских фигуристов была олимпийской надеждой России. Почему она решила уехать в США?
Все материалы
Культура
Все материалы
Интернет и СМИ
Журналистка «Би-би-си» назвала израильтян хуже Гитлера и попала под следствие
«Я дерусь ради чести»
Двое бойцов-карликов бьют по просмотрам Нурмагомедова с Макгрегором. Кто стоит за их успехом?
Познер призвал Россию сплотиться с США против Китая
Google оштрафовали в России еще на два миллиона рублей
Google оштрафовали в России за отказ удалять запрещенный контент
«Не дрейфь, мы не кусаемся»
Каким был «Флирт» — легендарный журнал о продажной любви
Все материалы
Ценности
Бритни Спирс (в центре), 2002 годНиже пояса
Как менялась мода на джинсы и почему спускать их на бедра вновь стало трендом
Кадр из американского реалити-сериала Start-Ups: Silicon Valley«Я словно оказался в сказке»
Что творится на тайных секс-вечеринках Кремниевой долины
Маршал-авантюрист
Как Жуков хранил на даче сокровища и оказался в опале у Сталина за любовь к роскоши
«Мне, как мужчинам, — водки»
Екатерина Фурцева стала единственной женщиной-министром в СССР, но была несчастна в любви
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей»
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий»
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
В Аргентине обнаружили считавшуюся вымершей гигантскую выдру
Смертельно больная невеста вышла замуж и умерла через 12 часов
«Американцы считают, что знают все и обо всем»
История россиянки, которая со второго раза смогла переехать в Нью-Йорк
Названы последствия употребления одного огурца в день
Школьная пара поженилась спустя 22 года разлуки
Убийство по-канадски
В одном доме подряд убили отца, мать и сына. Почему их смерти до последнего никто не замечал?
Все материалы
В России стартовали продажи Lada Granta с новой мультимедийной системой
Продаются три «Роллс-Ройса», принадлежавших сестре английской королевы
На аукционы выставлены машины принцессы Маргарет
Первый кроссовер Genesis поступил на службу в полицию
Неизвестные концепты Ford, которые вас поразят
Гиперкар из Need for Speed, прадед минивэнов и городской трехколесник
Определен самый безопасный японский автомобиль
Kimera Evo37 — трибьют легендарному купе Lancia 037
Конструкторы-ветераны, создававшие Lancia 037, разработали рестомод
Сбер запустил подписку на аренду автомобилей от Lada до Porsche
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы