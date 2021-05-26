Лукашенко обосновал высылку латвийских дипломатов белорусским суверенитетом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обосновал решение о высылке латвийских дипломатов правом республики поступать как суверенное государство. Об этом сообщает БЕЛТА.

По словам политика, «национальное государство» имеет право «выдворить» неугодное ему посольство в полном составе, как это произошло после инцидента с заменой белорусского государственного флага на бело-красно-белый на Чемпионате мира по хоккею в Риге.

24 мая мэр Риги Мартиньш Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем заменили флаг Белоруссии на бело-красно-белый стяг с «Погоней». В городе в настоящее время проходит Чемпионат мира по хоккею. Этим жестом Стакис выразил свою поддержку белорусской оппозиции в связи с инцидентом в аэропорту Минска, где был задержан бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

После этого между Белоруссией и Латвией разгорелся дипломатический скандал. Послу прибалтийской республики Эйнарсу Семанису было предложено покинуть страну в течение суток вместе со всем дипломатическим персоналом. С 25 мая посольство Латвии в Белоруссии прекратило оказывать консульскую помощь.