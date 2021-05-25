Белоруссия раскритиковала Латвию за «политическое шоу» с флагом

Белорусские депутаты и сенаторы выступили с заявлением по поводу инцидента со снятием государственного флага республики в Риге во время чемпионата мира по хоккею. Об этом пишет Telegram-канал Tut.by.

Председатель постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Белоруссии Сергей Рачков заявил, что устроенное в Риге «политическое шоу» размывает общепринятые основы межгосударственных отношений. Он раскритиковал действия официальных лиц Латвии.

«Мы считаем это недопустимым и противоречащим международному праву», — отметили парламентарии в специальном заявлении. Они потребовали от руководства Латвии безотлагательно принять меры по недопущению поддержки любых действий, направленных на дестабилизацию обстановки в сфере международных отношений.

Провокация латвийских чиновников разрушает остатки доверия между Латвией и Белоруссией и отдаляет на неопределенный срок нормализацию отношений между странами, считают парламентарии.

24 мая мэр Риги Мартиньш Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем заменили флаг Белоруссии на бело-красно-белый стяг с «Погоней». В городе в настоящее время проходит чемпионат мира по хоккею. Этим жестом Стакис выразил свою поддержку с белорусской оппозицией в связи с инцидентом в аэропорту Минска, где был задержан бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

После инцидента между Белоруссией и Латвией разгорелся дипломатический скандал. Послу прибалтийской республики Эйнарсу Семанису было предложено покинуть страну в течение суток вместе со всем дипломатическим персоналом. В настоящее время посольство Латвии в Белоруссии прекратило оказывать консульскую помощь.