Белоруссия вышлет всех сотрудников посольства Латвии

Послу Латвии Эйнарсу Семанису предложено покинуть Белоруссию в течение суток. Об этом рассказал министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Семанису предложено покинуть страну в течение 24 часов.

В ответ Латвия заявила о высылке из страны всего дипломатического персонала, за исключением одного технического сотрудника посольства.

Макей пояснил, что Семанис был приглашен в ведомство в связи с оскорблением государственного флага Белоруссии в Риге, ему был заявлен решительный протест.

Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем заменили флаг Белоруссии на бело-красно-белый стяг с «Погоней». В городе в настоящее время проходит чемпионат мира по хоккею.

22 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что под бело-красно-белыми флагами проводился геноцид белорусов во время Великой Отечественной войны. До этого он утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), согласно которым за использование запрещенной символики гражданам будут выписывать крупные штрафы.

Одним из символов протестов в Белоруссии является бело-красно-белое знамя (бел. «бел-чырвона-белы сьцяг», БЧБ). В 1991-1995 годах оно было государственным флагом республики. На референдуме 1995-го большинство белорусов проголосовали за то, чтобы заменить его на красно-зеленый, напоминающий флаг Белорусской ССР. Лукашенко, принимавший в 1994-м президентскую присягу под бело-красно-белым флагом, теперь считает, что такой символ напрямую связан с нацистами.