Лукашенко вспомнил о своей присяге под бело-красно-белым флагом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вспомнил, как принимал первую президентскую присягу под бело-красно-белым флагом, и сравнил его с нацистами. Об этом сообщает БЕЛТА.

Глава республики заявил, что тогда не мог иначе поступить, так как флаг был установлен Верховным Советом.

«Меня за это не надо критиковать. Умный человек скажет: "Президент законопослушный". (...) Мы не голосовали за эту символику, но большинством она была принята под давлением наших националистических депутатов», — подчеркнул Лукашенко.

Президент отметил, что флаг, использующийся в стране сегодня, наоборот, поддержало большинство граждан. «Народ высказался за эту символику. А этот флаг, вы же видите: портреты Адольфа Гитлера и кругом висят бело-красно-белые флаги», — сказал глава государства.

Ранее, 18 августа, сообщалось, что в Белоруссии завели уголовное дело из-за замены государственного флага на бело-красно-белый на площади в Гомеле. Следователи устанавливают личности подозреваемых с помощью камер видеонаблюдения и допросов свидетелей.

Бело-красно-белое знамя было государственным флагом Белоруссии в 1991-1995 годах. На референдуме 1995-го большинство местных жителей проголосовало за то, чтобы заменить его на красно-зеленый, напоминающий флаг БССР. Участники массовых протестов, которые охватили Белоруссию после выборов 9 августа, используют бело-красно-белую символику.