Белоруску задержали за бело-красно-белое платье

Жительницу Бреста Наталью Климович задержали за бело-красно-белое платье. Об этом сообщает «Брестская газета».

Вместе с ней задержан и ее муж, который пытался оспорить законность действий правоохранителей. Задержание произошло прямо в ювелирной мастерской, где работает пара. Климович не отрицает, что с помощью платья выражала свою политическую позицию.

Два дня она провела в СИЗО, а 28 августа Климович предстоит суд по административному делу. Дело возбуждено по статье «Надругательство над государственными символами».

Ранее сообщалось, что в Белоруссии завели уголовное дело из-за замены государственного флага на бело-красно-белый на площади в Гомеле. Сейчас следователи устанавливают личности подозреваемых с помощью камер видеонаблюдения и допросов свидетелей.

Бело-красно-белое знамя было государственным флагом Белоруссии в 1991-1995 годах. На референдуме 1995-го большинство белорусов проголосовало за то, чтобы заменить его на красно-зеленый, напоминающий флаг БССР.