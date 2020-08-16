В Минске скупили всю белую и красную ткань

В Минске во время акций протестов скупили всю белую и красную ткань, достать ее в городе сейчас невозможно. Об этом в беседе с ТАСС рассказали участники митингов против президента республики Александра Лукашенко.

Представители СМИ отметили, что в последнее время в стране появилось множество бело-красно-белой атрибутики. Один из протестующих признался, что покрасил простыни. «Мы сшили из старых тряпок, потому что сейчас в универмагах ни красной, ни белой ткани нет», — рассказала другая участница митингов.

Также минчане отметили, что покупали флаг заранее в одном из торговых центров, однако сейчас там ткани не найти. Заказы в магазине расписаны на четыре листа вперед, рассказали протестующие. Спасают интернет-магазины — по словам одного из минчан, заказ оттуда может прийти за два дня. Один из опрошенных также признался, что купил флаг еще за три месяца до протестов.

Бело-красно-белый флаг — официальный флаг Белорусский Народной Республики в период 1918-1919 годов. Он также был официальным государственным флагом страны после распада Советского Союза. Сейчас в качестве символики его используют участники акций протестов.

16 августа в центре Минска собралось, по подсчетам очевидцев, порядка 200 тысяч человек. Они потребовали отставки Лукашенко и повторного проведения выборов. Митинг прошел мирно. Белорусские СМИ сообщают о нескольких задержаниях в ходе акций, однако в МВД страны эту информацию опровергают.