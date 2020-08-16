Протестующие в Бресте потребовали отставки мэра города

Жители белорусского Бреста потребовали отставки мэра города Александра Рогачука. Соответствующую видеозапись опубликовало издание Tut.by.

Глава города заявил, что в рамках своих полномочий постарается решить ситуацию с задержанными гражданами. Однако толпа освистала мэра и потребовала его отставки. «Все, что в рамках моей компетенции, будет решено», — пообещал он.

Вместе с Рогачуком к митингующим вышли начальник управления внутренних дел города Александр Астрейко, начальник следственного комитета Руслан Сычев и прокурор Бреста Андрей Володько. В ходе их обращения собравшиеся скандировали «Убийцы», «Не простим».

Ранее соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова потребовала от действующего президента Александра Лукашенко уйти в отставку. «26 лет кошмара должны закончиться, он утопил страну в насилии. Это не должно продолжаться», — сказала она.

В Белоруссии уже неделю проходят массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Они были вызваны прошедшими президентскими выборами, на которых Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80 процентов голосов.