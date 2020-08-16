Соратница Тихановской потребовала отставки Лукашенко

Соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова призвала действующего главу государства Александра Лукашенко уйти в отставку. Об этом она заявила в ходе марша «За свободу!», видео доступно в YouTube-канале издания Tut.by.

По ее словам, главное требование протестующих в Белоруссии — отставка Лукашенко. «26 лет кошмара должны закончится, он утопил стану в насилии. Это не должно продолжаться», — подчеркнула Колесникова. Кроме того, участники мирных акций требуют немедленно прекратить насилие на улицах страны.

Соратница Тихановской анонсировала подачу заявления для возбуждения уголовного дела по факту смерти людей на протестах, издевательств над протестующими и незаконных действий со стороны правоохранительных органов. Колесникова добавила, что, согласно законодательству Белоруссии, все силовики, применявшие насилие к гражданам, должны быть привлечены к ответственности.

В Белоруссии уже неделю проходят массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Они были вызваны прошедшими президентскими выборами, на которых Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80 процентов голосов.