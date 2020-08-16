Многотысячная акция против Лукашенко попала на видео

Около 200 тысяч человек собрались на митинге против президента Белоруссии Александра Лукашенко, требуя свободных выборов. Видео акции опубликовал Telegram-канал Mash.

На митинг пришла и Мария Колесникова — официальный представитель оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. Выступая перед собравшимися, она заявила, что Лукашенко — угроза для независимости страны.

По данным РИА Новости, протестующие двигались по центральным улицам и заполнили площадь у Дома правительства. Здание охраняют сотрудники милиции и внутренних войск, которые требуют от протестующих не приближаться к ограждениям ближе чем на два метра.

Протесты проходят не только в Минске. К акциям с требованием отставки Лукашенко присоединились Гомель, Гродно, Светлогорск, Могилев и ряд других городов.

Ранее на площади Независимости в Минске прошел митинг в поддержку Александра Лукашенко, на котором выступил президент Белоруссии. По официальным данным, там собрались 65 тысяч человек, а по оценкам очевидцев, — вдвое меньше. Жители страны также утверждают, что накануне бюджетников массово обзванивали и под угрозой увольнения заставляли принять участие в провластном митинге.