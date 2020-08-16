В Минске начался митинг в поддержку Лукашенко

В Минске начался митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом в воскресенье, 16 августа, сообщает ТАСС.

Изначально планировалось, что акция на площади Независимости начнется в 12:00 по местному времени (совпадает с московским), однако начало задержалось более чем на час. В настоящее время на месте собралось несколько тысяч людей. Первым перед собравшимися выступил депутат нижней палаты парламента Геннадий Давыдько.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии заметили колонны автобусов, которые двигались из городов республики в столицу. Отмечалось, что на них в Минск везли людей, которые должны принять участие в митинге в поддержку Лукашенко.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняют протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат.

15 августа сообщалось, что протестующие пришли к зданию белорусских государственных телеканалов. Кроме того, к забастовке, которая началась из-за несогласия с результатами президентских выборов, присоединились сотрудники местных СМИ.