Автобусная колонна со сторонниками Лукашенко попала на видео

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Колонны автобусов из городов Белоруссии заметили на трассах, ведущих в столицу республики, Минск. Как сообщает Telegram-канал издания «Подъем», сторонников Александра Лукашенко везут на митинг в поддержку властей республики. По данным ЦИК, он победил на президентских выборах, но многие граждане оспаривают эти результаты.

На попавших в сеть роликах несколько автобусов проезжают по трассам. На одном из видео автобусы стоят в городе. Также есть запись, как по трассе едет большая колонна из однотипных автобусов. Жители страны сообщали, что вечером 15 августа бюджетников массово обзванивали и под угрозой увольнения заставляли принять участие в провластном митинге.

О подготовке митинга сторонников Лукашенко сообщала общественная организация «Белая Русь». Общественники окрестили его «митингом солидарности». Акция запланирована на 12:00 на площади Независимости возле Дома правительства.

14 августа именно у Дома правительства прошла массовая мирная акция протеста. Они скандировали «Разговор!», «Власть — к ответу», «Трибунал», «Выходи!». Когда колонна демонстрантов подошла к Дому правительства, силовики опустили щиты. Из толпы к ним бросились девушки, которые стали обнимать и целовать бойцов, вручая им цветы.

В Белоруссии неделю продолжаются протесты. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым более 80 процентов голосов набрал Александр Лукашенко. В стране тысячи работников крупнейших промышленных предприятий начали забастовку в знак поддержки требований митингующих. Также увольняются сотрудники государственных СМИ и чиновники.

Оппозиция потребовала положить конец насилию на протестах, освободить всех политзаключенных и граждан, которые были задержаны на мирных акциях и протестах, и провести честные президентские выборы.