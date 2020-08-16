В Минске анонсировали проведение митинга в поддержку Лукашенко

В Минске готовится митинг сторонников действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом в воскресенье, 16 августа, на своей странице в Facebook сообщает общественная организация «Белая Русь».

По данным общественников, мероприятие, которое окрестили «митингом солидарности», состоится в 12:00 на площади Независимости возле Дома правительства. Организаторы утверждают, что их цель — объединить всех, кто не желает развала страны на два противоборствующих лагеря. «С нами вся конструктивная Беларусь», — заявляют в «Белой Руси».

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняют протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат.

15 августа сообщалось, что протестующие пришли к зданию белорусских государственных телеканалов. Кроме того, к забастовке, которая началась из-за несогласия с результатами президентских выборов, присоединились сотрудники местных СМИ.

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