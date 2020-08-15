Опубликовано новое видео предполагаемого убийства белоруса силовиками

Появилось еще одно видео, на котором запечатлен с другого ракурса момент предполагаемого убийства силовиками белоруса Александра Тарайковского. Запись опубликовало агентство Associated Press.

На кадрах видно, как Тарайковский идет в сторону сотрудников правоохранительных органов с поднятыми руками, в которых нет взрывного устройства, от разрыва которого, по версии МВД республики, погиб мужчина. Затем со стороны силовиков виднеется вспышка, после чего на белой футболке мужчины появляется кровавое пятно, и он падает на землю.

Ранее Associated Press опубликовало фотографию, сделанную в момент предполагаемого убийства силовиками протестующего в Минске.

В МВД Белоруссии заявляли, что в руках у протестующего взорвалось самодельное устройство, которое он хотел бросить в ОМОН на перекрестке улицы Притыцкого и проспекта Пушкина. Вскоре появилась версия о причастности к убийству мужчины бойцов спецподразделений «Альфа» и «Алмаз».

Погибший в уличных протестах в Минске — 34-летний Александр Тарайковский, индивидуальный предприниматель, который продавал автошторки. В свое время он отсидел семь лет за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Вдова говорит, что он вступился за свою мать, которую избил сосед по комнате. У погибшего осталась трехлетняя дочь. 15 августа в Минске прошли акции памяти Тарайковского.

Белоруссию охватили массовые акции протеста против официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняли протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. ОМОН стрелял по окнам жилых домов и штурмовал подъезды, где пытались укрыться участники уличных акций.