Появилось фото предполагаемого убийства силовиками протестующего в Минске

Агентство Associated Press опубликовало фотографию, сделанную в момент предполагаемого убийства силовиками протестующего в Минске. Правительство Белоруссии утверждает, что Александр Тарайковский погиб из-за того, что в его руках взорвалось взрывное устройство, которое он собирался бросить в противников.

В описании указано, что этот снимок, сделанный 10 августа, является кадром из видео. На нем видно стоящего перед вооруженными сотрудниками правоохранительных органов Тарайковского с раной в груди.

Ранее в МВД Белоруссии заявили, что в руках у протестующего взорвалось самодельное устройство, которое он хотел бросить в ОМОН на перекрестке улицы Притыцкого и проспекта Пушкина. Вскоре появилась версия о причастности к убийству мужчины бойцов спецподразделений «Альфа» и «Алмаз».

Погибший в уличных протестах в Минске — 34-летний Александр Тарайковский, индивидуальный предприниматель, который продавал автошторки. В свое время он отсидел семь лет за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Вдова говорит, что он вступился за свою мать, которую избил сосед по комнате. У погибшего осталась трехлетняя дочь. 15 августа в Минске прошли акции памяти Тарайковского.

В Белоруссии продолжаются протесты, граждане выступают против результатов президентских выборов, на которых официально победил Александр Лукашенко. К объявленной в стране забастовке присоединились тысячи работников крупнейших промышленных предприятий. В знак протеста увольняются сотрудники государственных СМИ и чиновники. Люди требуют положить конец насилию на протестах, освободить всех политзаключенных и граждан, которые были задержаны на мирных акциях и протестах, и провести честные президентские выборы.