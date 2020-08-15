Тимошенко назвала «единственно правильное решение» для Белоруссии

Депутат Верховной рады Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала новые президентские выборы в Белоруссии «единственным правильным решением». Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«В условиях такой острой напряженности единственно правильным решением было бы объявление новых выборов с гарантией свободного участия всех кандидатов, избрание независимой ЦИК и мощной наблюдательной миссии от мировых демократических институтов», — заявила Тимошенко.

По словам политика, применение силы против протестующих, аресты и запугивания не помогут справиться со сложившейся ситуацией.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняют протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат.