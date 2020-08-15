Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал единственный путь, который, по его мнению, способен помочь президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Свою точку зрения он озвучил в разговоре с Владимиром Соловьевым, выпуск опубликован на YouTube.

«Остался один путь из этого кризиса, из этого тупика, — это обратиться за помощью к России», — сказал Жириновский. Он также порекомендовал Лукашенко задействовать «все наши договоры», активизировать работу спецслужб и принимать решения быстрее.

«Это большевистская революция продолжается сегодня в Минске. Если бы мы царя не свергли, и в октябре 1917 власть не перешла бы к интернационалистам, которых больше волновала мировая коммунистическая революция, сегодня бы этого не было», — подчеркнул лидер ЛДПР, а также сравнил Белоруссию сегодня с Брестской крепостью в июне 1941-го года.

10 августа Жириновский вышел протестовать к посольству Белоруссии в Москве из-за итогов президентских выборов в республике. Лидер ЛДПР призвал перестать «содержать дармоеда», имея в виду Лукашенко, и поблагодарил белорусов за мужество.

Вечером 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста из-за недовольства жителей итогами выборов президента. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек.

По данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,1 процента. Она заявила, что не признает эти результаты.