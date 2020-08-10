Жириновский потребовал перестать «содержать дармоеда» Лукашенко

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский вышел протестовать к посольству Белоруссии в Москве из-за итогов президентских выборов в республике. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко «выпустил собак» против своих граждан, «нарисовав себе 80 процентов».

«Многих людей даже не пускали на избирательные участки. Зато досрочное голосование 42 процента. Это что за математика? — прокомментировал он. — Больше выборов с участием Лукашенко не будет. Все зависит от нас: сколько еще мы согласны содержать дармоеда?»

Политик также написал в своем Telegram-канале, что «это дикость и позор — сажать в тюрьму кандидатов в президенты, а потом в ночь подсчета голосов арестовывать протестующих». «Спасибо белорусам. Молодцы! Наконец, набрались мужества и сказали жесткое нет диктатуре. Да здравствует свободная Белоруссия!» — заключил Жириновский.

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии, Александр Лукашенко набрал 80,23 процента голосов избирателей, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9 процента. Тихановская отказалась признать официальные итоги выборов.

Предвыборная кампания в Белоруссии сопровождалась акциями протеста из-за ареста и недопуска к выборам оппозиционных кандидатов. В Минск в день голосования согнали военную технику на случай протестных демонстраций. После завершения голосования на выборах президента республики в Минске и других городах Белоруссии начались массовые протесты.