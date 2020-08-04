Жириновский заявил о риске военного мятежа в Белоруссии

В случае победы на президентских выборах в Белоруссии действующего главы республики Александра Лукашенко существует риск военного мятежа, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Его цитирует РИА Новости во вторник, 4 июля.

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«Если Лукашенко объявит о своей победе, в Белоруссии смогут не согласиться с этим. (...) Они тихие-тихие, но могут устроить что-нибудь в понедельник, 10 августа», — сказал либерал-демократ.

Жириновский также допустил, что Лукашенко будет вынужден покинуть страну, как это сделал четвертый президент Украины Виктор Янукович.

Ранее во вторник белорусский лидер заявил, что в случае революции в стране разгорится «пожар до Владивостока». Лукашенко уже сообщал о своих подозрениях относительно планов оппозиции устроить революцию. По его мнению, оппозиционные политики рассчитывают распилить и «прихватизировать» госсобственность в результате реформ.

Также баллотирующийся на шестой срок Лукашенко жаловался на иностранное вмешательство в предвыборную кампанию со стороны «зарубежных кукловодов».

Выборы президента в республике запланированы на 9 августа.