В Совфеде отреагировали на слова Лукашенко о боязни России потерять Белоруссию

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил заявление белорусского президента Александра Лукашенко о боязни России потерять Белоруссию. Соответствующий пост сенатор опубликовал на своей странице в Twitter во вторник, 4 августа.

«Насчет "предметного интереса" со стороны Запада Лукашенко верно сказал. Интерес, однако, один — оторвать Белоруссию от России и добиться смены режима. Другого "предмета" у США в данном случае нет», — написал сенатор.

Ранее во вторник Лукашенко во время послания к белорусскому народу и парламенту заявил о страхе российской стороны потерять братскую республику.

29 июля в Белоруссии задержали 33 россиянина, которых власти республики считают наемниками частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Их обвиняют в подготовке террористического акта и организации массовых беспорядков в преддверии выборов. Лукашенко потребовал от Москвы объяснений.