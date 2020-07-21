Лукашенко заявил об угрозе потерять суверенитет над «клочком земли»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил белорусов об угрозе потерять независимость и суверенитет страны. Об этом пишет БЕЛТА.

«Сейчас очень опасный момент, нам нельзя потерять то, что мы с вами создали. (...) Этот клочок земли мы должны сохранить и никому не отдавать. Нет никакого страха, нет никакой катастрофы, но негодяи должны знать, что мы будем всегда суверенны и независимы и жить на этой земле вместе со своими детьми», — сказал Лукашенко.

Он посоветовал белорусам не купиться на уловки тех, кто обещает быстрое проведение реформ и «вертолетные деньги».

Лукашенко напомнил, с каким трудом, в течение нескольких десятилетий власти восстанавливали Гомельскую область и боролись с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС. «Тогда нам никто ничего не обещал. Никто сюда не ехал и не рассказывал эти байки. Не купитесь, не потеряйте свою страну», — подчеркнул президент.

В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. В стране и за ее пределами проходят массовые акции протеста в связи с преследованием оппозиционных политиков. Особый резонанс вызвали задержания блогера Сергея Тихановского и бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико.

Лукашенко считает, что в Белоруссии хотят устроить революцию. Он жаловался на иностранное вмешательство в предвыборную кампанию со стороны зарубежных «кукловодов». При этом президент предупредил, что республика может лишиться части своих территорий и вернуться к границам 1921 года.