Белорусские журналисты выступили с обращением о жестких репрессиях

В связи с «жесткими репрессиями» в Белоруссии более 200 журналистов независимых изданий выступили с открытым обращением к общественности, властям и силовикам. Об этом пишет Tut.by.

В ходе президентской кампании при исполнении служебных обязанностей были задержаны 43 корреспондента СМИ. Журналисты считают, что данные действия правоохранителей нарушают статью 198 Уголовного кодекса Белоруссии («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста») и имеют одну цель — запугивание.

«Однако бесстыдство этих действий ведет к обратному эффекту. Циничное желание показать гражданам, насколько они беззащитны перед властью, в первую очередь дискредитирует саму власть», — говорится в обращении.

Журналисты пообещали продолжить выполнять свой профессиональный долг, выразив поддержку всем «невинно задержанным, избитым, униженным». Они потребовали прекратить преследования.

Документ был направлен в адрес министра внутренних дел Юрия Караева, спикера верхней палаты Национального собрания Натальи Кочановой, генерального прокурора Александра Конюка и министра информации Игоря Луцкого.

21 июля кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обвинила действующую власть в насилии, хамстве и постоянном вранье. По ее словам, граждан «хватали на улицах» даже не за участие в акциях протеста, а за законные попытки поддержать выдвижение кандидатов на пост президента и подать жалобу в ЦИК.

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа.