Кандидат в президенты Белоруссии обвинила Лукашенко в избиении граждан

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обвинила действующую власть в насилии, хамстве и постоянном вранье. Об этом пишет Tut.by.

«Этим летом людей начали хватать на улицах и даже не за то, что они вышли на какой-то митинг или демонстрацию с лозунгами и призывами. Их начали хватать только за то, что они стояли в очереди и хотели своей подписью поддержать выдвижение претендентов. А теперь хватают уже за то, что хочешь подать жалобу в ЦИК на очевидное нарушение. (...) Неужели действующий президент [Александр Лукашенко] рассчитывает, что, избивая людей дубинками, кидая за решетку, выписывая им штрафы, он заставит людей себя любить?» — сказала политик.

Она подчеркнула, что не президент должен указывать белорусам, как жить и что делать, а «мы сами должны это определять».

Тихановская напомнила, что после победы 9 августа планирует провести новые президентские выборы со всеми альтернативными кандидатами, желающими баллотироваться. Во время переходного периода страной будут управлять те же чиновники, что и сейчас, за исключением грубо нарушавших закон. Тех, кто уйдет в отставку, заменят профессионалы из числа госслужащих.

При этом Тихановская заявила, что не станет ничего обещать: для этого есть другие люди, 26 лет раздающие «пустые обещания». Политик обозначила проблемы, которые необходимо решить в первую очередь: массовая эмиграция белорусов за границу, умирающие деревни и маленькие города, а также плохая ситуация с коронавирусом.

Она также представила основные тезисы своей программы «Страна для жизни, государство для людей»: создание новых рабочих мест, снятие барьеров для малого и среднего бизнеса, пересмотр финансирования убыточных предприятий, реформа систем здравоохранения и образования.

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа.