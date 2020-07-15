ОБСЕ не будет наблюдать за выборами в Белоруссии

Директор Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Ингибьерг Сольрун Гисладоттир проинформировала МИД Белоруссии, что наблюдателей от организации не будет на президентских выборах в республике. Об этом сообщает TUT.by.

Наблюдать им не позволяет отсутствие приглашения от официального Минска.

«Отсутствие своевременного приглашения не позволило БДИПЧ наблюдать за ключевыми аспектами избирательного процесса. К ним относятся формирование избирательных комиссий и регистрация кандидатов», — заявила она. В то же время Гисладоттир повторно выразила глубокую обеспокоенность сообщениями о том, что потенциальных кандидатов запугивали, а активистов арестовывали.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. 14 июля ЦИК отказала в регистрации двум главным соперникам Лукашенко: экс-главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико и основателю Парка высоких технологий Валерию Цепкало. Бабарико находится в СИЗО, как и популярный блогер Сергей Тихановский, также пытавшийся участвовать в президентской гонке. Последнее решение ЦИК вызвало массовые акции протеста, на которых были задержаны более 200 человек.