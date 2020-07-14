Стали известны кандидаты в президенты Белоруссии

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии провела регистрацию кандидатов в президенты республики. Прямая трансляция заседания ЦИК доступна на YouTube-канале белорусской службы «Радио Свобода».

Помимо действующего президента Александра Лукашенко Центризбирком зарегистрировал также активистку Светлану Тихановскую, бывшего депутата парламента Анну Канопацкую, председателя Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергея Череченя и сопредседателя общественного объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева.

Инициативная группа по выдвижению Лукашенко представила в ЦИК более 1,9 миллиона подписей (по оценочным данным демографов, население Белоруссии составляет около 9,4 миллиона человек — прим. «Ленты.ру»). Из подписных листов, поданных за него, были признаны действительными 99 процентов.

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Кандидаты могут начинать агитацию, встречаться с избирателями и выступить по государственному телевидению и радио. До 19 июля они должны представить в печатные СМИ, определенные ЦИК, предвыборные программы для опубликования.

Местные власти в Минске и других крупных городах страны не разрешили при этом агитировать в центральных районах населенных пунктов, сообщает Tut.by. Глава ЦИК Лидия Ермошина попросила белорусов «поблагодарить» за это оппозиционеров Сергея Тихановского и Николая Статкевича, имея в виду, что они «превратил пикеты по сбору подписей в политические агрессивные мероприятия».

Первоначально на получение удостоверения кандидата претендовало семь человек. Необходимые 100 тысяч подписей для регистрации смог собрать также бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и основатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Однако ЦИК отказался зарегистрировать оппозиционных политиков.

Выборы президента Белоруссии запланированы на 9 августа.

Лукашенко находится у власти в стране 26 лет. Впервые он был избран президентом в 1994-м, после чего четырежды переизбирался — в 2001, 2006, 2010 и в 2015 годах.

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