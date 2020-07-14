В деле главного соперника Лукашенко нашли «черную кассу» Белгазпромбанка

Комитет государственного контроля (КГК) Белоруссии заявил о незаконных операциях, проводимых через «черную кассу» Белгазпромбанка. Об этом сообщает Tut.by.

Одна из схем, по данным следствия, заключалась в обмене иностранной валюты на банковские облигации. «"Грязные деньги", которые [главный соперник Александра Лукашенко на президентских выборах Виктор] Бабарико и топ-менеджеры банка получали преступным путем, необходимо было легализовать. С этой целью за эти деньги они приобретали облигации Белгазпромбанка на предъявителя. Данные финансовые операции позволяли незаконные доходы руководства банка сделать чистыми», — заявил заместитель начальника управления финансовых расследований КГК Дмитрий Дягилев.

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По его словам, именно по указанию Бабарико в Белгазпромбанке существовала так называемая «черная касса».

Дягилев рассказал, что в день перечисления премий руководящим работникам банка в закрытой для обслуживания кассе был искусственно снижен курс операций в иностранной валюте, в том числе при использовании банковских пластиковых карт. «Получившие денежные средства руководящие работники банка приобрели по заниженному курсу иностранную валюту на сумму, превышающую 1 миллион долларов США», — отметил он.

Ранее Минский городской суд отклонил жалобы адвокатов Бабарико на решение о заключении его под стражу. Политику были предъявлены обвинения в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки в особо крупных размерах.

По данным следствия, Бабарико, а также некоторые бывшие и нынешние топ-менеджеры Белгазпромбанка создали организованную преступную группу с целью вывода сотен миллионов долларов за рубеж. Власти считают, что данная деятельность контролировалась «кукловодами из "Газпрома"» и создала угрозу интересам национальной безопасности Белоруссии.

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