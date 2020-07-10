КГБ Белоруссии раскрыл подробности дела против главного соперника Лукашенко

Следствие располагает «неопровержимыми доказательствами» вины фигурантов уголовного дела Белгазпромбанка, в том числе его бывшего главы и главного соперника Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Виктора Бабарико. Подробности дела раскрыл начальник отдела следственного управления Комитета государственной безопасности (КГБ) Константин Бычек, передает БЕЛТА.

«Осуществляя переводы денежных средств по счетам иностранных организаций, распоряжаясь ими с использованием платежных банковских пластиковых карт, участники преступной схемы оставляли соответствующие следы, которые при помощи наших зарубежных коллег позволили следствию установить все обстоятельства, подлежащие доказыванию по такому преступлению, как получение взяток», — сказал Бычек.

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По версии следствия, руководство Белгазпромбанка поставили компании «ПриватЛизинг» условие, чтобы та предоставляла банку часть прибыли за «благоприятное решение вопросов о кредитовании» на выгодных условиях. В КГБ уточнили, что контролирующие органы заинтересовались банком четыре года назад.

Ранее Минский городской суд отклонил жалобы адвокатов Бабарико на решение о заключении его под стражу. Политику были предъявлены обвинения в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки в особо крупных размерах.

По данным следствия, Бабарико, а также некоторые бывшие и нынешние топ-менеджеры Белгазпромбанка создали организованную преступную группу с целью вывода сотен миллионов долларов за рубеж. Власти считают, что данная деятельность контролировалась «кукловодами из "Газпрома"» и создала угрозу интересам национальной безопасности Белоруссии.

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