Белорусская оппозиция потребовала снять Лукашенко с выборов

Старейшая белорусская оппозиционная партия «Белорусский народный фронт» (БНФ) потребовала отказать Александру Лукашенко в регистрации кандидатом на президентских выборах. Об этом сообщает «Интерфакс».

В БНФ заявили, что располагают доказательствами использования Лукашенко административного ресурса при сборе подписей в поддержку его выдвижения. Также его обвинили в силовом давлении на других кандидатов.

«Мы видим, что нынешняя президентская кампания разворачивается по худшему сценарию. Силовым структурам развязали руки для обуздания законного и справедливого возмущения граждан», — заявляют в партии. По мнению ее руководства, Лукашенко «бесстыдно проводит свою избирательную кампанию, невзирая даже на минимальные ограничения, предусмотренные законом о выборах».

Выборы назначены на 9 августа. Два соперника действующего президента Александра Лукашенко арестованы. Экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико обвиняется по трем статьям: «легализация преступных доходов», «уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере», «крупная взятка». Блогеру Сергею Тихановскому вменяют насилие в отношении сотрудника милиции. Еще у одного претендента на президентский пост, экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало, Центризбирком забраковал подписи.

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