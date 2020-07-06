Белорусам пояснили причины жестких задержаний на акциях протеста

Министерство внутренних дел Белоруссии опубликовало ответ на обращения граждан, в котором пояснило причины жестких задержаний участников массовых мероприятий в ходе президентской кампании. Об этом пишет Tut.by.

В ведомстве отметили, что в соответствии с Избирательным кодексом, инициативные группы по сбору подписей за выдвижение кандидатов могут без получения разрешений проводить акции только в форме пикетов в местах, которые не запрещены местными властями. Во всех иных случаях акции попадают под действие закона «О массовых мероприятиях».

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В МВД обратили внимание, что белорусы обязаны неукоснительно соблюдать порядок организации и проведения массовых мероприятий, установленные запреты и ограничения. «Несение службы по охране общественного порядка, как правило, организовано в установленной форме одежды. Вместе с тем, исходя из специфики выполняемых задач, руководитель может принять решение о выполнении обязанностей сотрудниками в гражданской одежде, что не противоречит действующему законодательству», — так прокомментировали случаи задержания участников акций протеста людьми в штатском.

В ведомстве подчеркнули, что милиционеры вправе в установленном порядке применять физическую силу и спецсредства.

В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. В стране и за ее пределами проходят массовые акции протеста в связи с задержаниями претендентов на пост главы государства. Александр Лукашенко, который намерен баллотироваться на шестой срок, заявлял, что в стране хотят устроить революцию. Он жаловался на иностранное вмешательство в предвыборную кампанию со стороны зарубежных «кукловодов».

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