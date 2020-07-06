Главу ЦИК Белоруссии признали потерпевшей по делу против соперника Лукашенко

Председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Лидию Ермошину признали потерпевшей в рамках уголовного дела против блогера Сергея Тихановского, который планировал стать соперником Александра Лукашенко на президентских выборах 9 августа. Об этом пишет Tut.by.

По словам Ермошиной, ее вызывали в Следственный комитет (СК) для дачи показаний.

Материалы по теме «Я посылал надежных людей с автоматами» Лукашенко правит Белоруссией уже 25 лет. Как он укреплял свою власть и что стало с его соперниками?

«Я говорила то же самое, что уже все слышали: что господин Тихановский угрожал прийти ко мне домой без моего согласия, что является давлением и угрозой моей безопасности», — рассказала глава ЦИК Белоруссии.

4 июня Ермошина заявила, что подала в СК заявление, в котором попросила рассмотреть, подпадают ли действия Тихановского под статью 191 Уголовного кодекс Белоруссии («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав»). Заявление она подала после того, как услышала слова блогера о том, что инициативная группа по сбору подписей за жену оппозиционера Светлану Тихановскую планирует провести пикет возле дома главы ЦИК и зайти к ней «в гости».

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Тихановский собирался баллотироваться, но был задержан 29 мая. В МВД заявили, что блогер вместе со своими сторонниками применили насилие в отношении сотрудников милиции. Очевидцы называли произошедшее провокацией. В офисе и на даче у Тихановского прошли обыски, во время которых были найдены 900 тысяч долларов. Правозащитники признали его политзаключенным. Правоохранители возбудили против Тихановского дело по части 1 стати 342 УК Белоруссии («Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок»).

В выборах решила участвовать жена Тихановского. Она собрала необходимое число подписей для регистрации кандидатом в президенты. Во время кампании Светлана заявляла, что ей поступают угрозы, в том числе в адрес ее детей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!