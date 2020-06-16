Соперница Лукашенко заявила о поступающих ей угрозах

Светлана Тихановская, планирующая баллотироваться на пост президента Белоруссии, заявила, что ей поступают угрозы, касающиеся дальнейшего продолжения участия в предвыборной гонке. Об этом сообщает Tut.by.

«Я нахожусь в Гомеле, я приехала сюда, чтобы начать сдачу подписей, собранных в мою поддержку, и на пороге одной из администраций мне поступил звонок с угрозами в мой адрес и в адрес моих детей с условием того, что я не должна продолжать эту поездку. Передо мной стоит выбор: дети или дальнейшая борьба, думаю, мой выбор будет очевиден», — сказала соперница нынешнего президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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Тихановская попросила своих избирателей с пониманием отнестись к любому ее решению. «Хочу сказать, что если бы Сергей (муж Светланы, популярный белорусский блогер, против которого возбуждено уголовное дело по статье о нападении на сотрудников правопорядка — прим. «Ленты.ру») был на свободе, он бы сказал вам не сдаваться», — подчеркнула политик.

15 июня в Бресте задержали Александра Кабанова — пресс-секретаря инициативной группы по сбору подписей Тихановской. Он находится в изоляторе временного содержания. Причины задержания не сообщаются.

Выборы президента состоятся в Белоруссии 9 августа. О сборе необходимого числа подписей, помимо Лукашенко, заявили его конкуренты — бывший руководитель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало, бывший депутат палаты представителей Анна Канопацкая.

Пикеты в поддержку оппозиционных кандидатов проходили по всей стране и нередко заканчивались задержаниями активистов. Популярный блогер Сергей Тихановский, который также хотел баллотироваться, арестован. В офисе «Белгазпромбанка» прошли обыски. Лукашенко заявлял, что в Белоруссии рвется к власти радикальная оппозиция на деньги российских олигархов.

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