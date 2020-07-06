Белорусский ЦИК проверил подписи в поддержку кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия Белоруссии озвучила результаты проверки подписей, собранных претендентами на пост президента. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщает «Sputnik Беларусь».

В поддержку действующего главы государства Александра Лукашенко было сдано 1 958 800 подписей, после проверок «отбраковали» около 19 тысяч. За экс-главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико, который в данный момент находится в СИЗО, подписались более 367 тысяч человек, не засчитали 201 тысячу подписей.

Бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало собрал 158 682 подписей. Однако из них не прошли проверки более 83 тысяч. В результате Цепкало не сможет стать кандидатом в президенты.

В поддержку экс-депутата парламента Анны Канопацкой собрана более 151,6 тысячи подписей, не засчитано около пяти тысяч. Штаб жены арестованного блогера Сергея Тихановского Светланы предоставил почти 110 тысяч подписей, не прошли проверку 4,7 тысячи.

Также собрали подписи штаб Сергея Черечня и Андрея Дмитриева.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа.

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