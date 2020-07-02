Раскрыты подробности дела против главного соперника Лукашенко

Раскрыты подробности дела против главного соперника Александра Лукашенко на выборах президента Белорусии Виктора Бабарико. Об этом сообщается в Telegram-канале NEXTA белорусского журналиста Степана Путило.

Бабарико предъявлены обвинения по трём статьям Уголовного кодекса Белоруссии: часть 2 статьи 235 («Легализация средств, полученных преступным путем»), часть 2 статьи 243 («Уклонение от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере»), часть 2 статьи 431 («Дача взятки повторно либо в крупном размере»).

Его сын Эдуард обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Материалы по теме «Он просто живет на расслабоне» Соперник президента Белоруссии — об ошибках Лукашенко, народной депрессии и союзе с Россией

Ранее 2 июля сообщалось о задержании сотрудниками Комитета государственного контроля (КГК) личного помощника Бабарико-старшего Елены Карагачевой. Женщина была доставлена в СИЗО Комитета государственной безопасности (КГБ).

Задержания по делу Белгазпромбанка начались 11 июня. В СИЗО КГБ находятся более 20 человек. Это бывшие и нынешние топ-менеджеры, а также представители бизнеса, которые сотрудничали с банком. Их обвиняют в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, мошенничестве, даче и получении взяток. По данным следствия, они создали угрозу интересам национальной безопасности страны.

Бабарико находится в СИЗО КГБ с 19 июня. Накануне генеральная прокуратура Белоруссии сообщила, что считает законным его задержание. Бабарико подозревают в создании и руководстве организованной преступной группой с целью вывода сотен миллионов долларов за рубеж. Белорусские власти считают, что деятельность группы контролировалась «кукловодами из "Газпрома"».

Из-за задержания Бабарико по всей Белоруссии начались протестные акции, люди выходили на улицы и собирались в живые цепи. Граждане также требовали отпустить еще одного возможного соперника Лукашенко, блогера Сергея Тихановского, задержанного еще в конце мая. Тихановскому пришлось уступить место в президентской гонке своей жене Светлане, поскольку его впервые задержали еще на первом этапе подготовки к выборам.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!