Баллотировавшегося в президенты Белоруссии блогера отправили в карцер

Видеоблогера Сергея Тихановского отправили в карцер до 26 июня. Он хотел выдвигаться кандидатом в президенты Белоруссии, однако не набрал достаточное количество голосов для регистрации в ЦИК. Об этом на своем сайте сообщает правозащитный центр «Весна» со ссылкой на жену блогера.

Тихановского арестовали еще 13 июня. Изначально сообщалось, что его оставят в карцере до 19 июня, однако арест продлили еще на неделю. Теперь в президенты баллотируется жена Тихановского Светлана. Ранее кандидат на пост главы государства сообщала, что в ее адрес начали поступать угрозы, когда она приехала в Гомель собирать подписи в поддержку своей кандидатуры. При этом ее пресс-секретаря Александра Кабанова задержали.

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Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Действующий президент страны Александр Лукашенко намерен баллотироваться на шестой срок. В данный момент участники предвыборной гонки завершают кампанию по сбору подписей. Она сопровождалась акциями в поддержку независимых кандидатов.

При этом два претендента на президентское кресло — экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и блогер Сергей Тихановский — были арестованы. Первому уже предъявили уголовное обвинение, однако статью белорусская сторона не разглашает.

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