Наблюдатели от ОБСЕ пропустят выборы в Белоруссии из-за коронавируса

Наблюдатели от Парламентской ассамблеи ОБСЕ пропустят президентские выборы в Белоруссии из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава комиссии по международным делам палаты представителей республики Андрей Савиных, передает БЕЛТА.

По словам депутата, вопрос с приглашением иностранных наблюдателей «в настоящий момент решается». «Безусловно, мы заинтересованы в приглашении наших коллег. Но Парламентская ассамблея ОБСЕ уже сказала, что не сможет направить своих наблюдателей. Это связано с эпидемиологической ситуацией», — пояснил Савиных.

Он выразил надежду, что удастся «пригласить парламентариев из СНГ или на двусторонней основе».

Выборы назначены на 9 августа. Два соперника действующего президента Александра Лукашенко арестованы. Экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико обвиняется по трем статьям: «легализация преступных доходов», «уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере», «крупная взятка». Блогеру Сергею Тихановскому вменяют насилие в отношении сотрудника милиции. У еще одного претендента на президентский пост, экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало, Центризбирком забраковал подписи.

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