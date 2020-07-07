Обвинение главному сопернику Лукашенко обжаловали

Адвокаты главного соперника Александра Лукашенко на предстоящих президентских выборах Виктора Бабарико подали жалобу на имя генерального прокурора на постановление о привлечении их подзащитного в качестве обвиняемого. Об этом сообщает Tut.by.

Обвинение было обжаловано в полном объеме. «И прежде всего потому, что оно не позволяет реализовать право на защиту. Обвинение должно соответствовать требованиям УПК и позволять понять, какие именно действия инкриминируются, в чем они выражались и так далее. Если оно не позволяет это понять и не является конкретизированным в достаточной степени, то в таком случае человек не может опровергать, то есть защищаться», — пояснил адвокат Дмитрий Лаевский.

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Он добавил, что неопределенность выдвинутых экс-главе Белгазпромбанка претензий позволяет усомниться в том, имелись ли для них основания в принципе.

Ранее Минский городской суд отклонил жалобы адвокатов Бабарико на решение о заключении его под стражу. Политику были предъявлены обвинения по трём статьям Уголовного кодекса: легализация средств, полученных преступным путем; уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере; дача взятки в крупном размере.

По данным следствия, Бабарико, а также некоторые бывшие и нынешние топ-менеджеры Белгазпромбанка, создали организованную преступную группу с целью вывода сотен миллионов долларов за рубеж. Власти считают, что данная деятельность контролировалась «кукловодами из "Газпрома"» и создала угрозу интересам национальной безопасности Белоруссии.

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