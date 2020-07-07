Лукашенко предупредил белорусов об угрозе погружения в пучину унижений

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул неприемлемость коррупции и пообещал продолжить с ней борьбу. Об этом он заявил на встрече с активом в Минске, передает БЕЛТА.

«Коррупция — это ржавчина, унижение человека. И я не хочу, чтобы Белоруссия погрузилась в эту пучину», — предупредил глава государства о соответствующей угрозе.

Лукашенко при этом отметил важность для власти слышать и иметь связь с обычными гражданами. «Мы должны видеть людей», — сказал он.

В мае 2019-го президент Белоруссии подписал декрет об ужесточении наказания за коррупцию. По нему, лица, осужденные за совершение коррупционных преступлений, не подлежат представлению к условно-досрочному освобождению или замене неотбытой части наказания более мягким.

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