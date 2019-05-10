Лукашенко усложнил жизнь коррупционерам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет об ужесточении наказания за коррупцию. Документ опубликован на странице пресс-службы президента.

«Документ издан в целях усиления мер ответственности за совершение коррупционных преступлений», — говорится в сообщении.

По нему, лица, осужденные за совершение коррупционных преступлений, не подлежат представлению к условно-досрочному освобождению или замене неотбытой части наказания более мягким.

В начале мая Лукашенко освободил от должности заместителя госсекретаря Совета безопасности республики Андрея Втюрина, который считается одним из самых влиятельных граждан страны. Незадолго до этого стало известно, что Втюрина задержали за взятку.

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